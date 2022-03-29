ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний

ФНС РФ не будет осуществлять выездные налоговые проверки IT-компаний до марта 2025 года
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:20, 29 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России прекратила выездные проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. В нём отмечается, что данное решение принято на основании указа президента и поручения Минфина для поддержки IT-бизнеса в период жёстких экономических ограничений.
ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Исключение составляют только те проверки, которые назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС России, - говорится в сообщении.
Ранее Федеральная налоговая служба приняла ряд мер для поддержки бизнеса и граждан. Как сообщил глава ведомства Даниил Егоров, слова которого приводятся на сайте правительства, одной из таких мер стал мораторий на банкротство предприятий. Кроме того, до 1 июня приостановлена заморозка счетов при взыскании денег с должников, а так же приостановлены проверки операций валютного контроля, которые теперь будут проходить только на основании указов президента.