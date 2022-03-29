ФНС приостановила выездные налоговые проверки IT-компаний

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя на еженедельном брифинге недавнее заявление депутата Госдумы Михаила Делягина, назвала подобные заявления недопустимыми и безответственными. По её словам, подобные высказывания не отражают официальную позицию России и её руководства по отношению к Баку. Накануне Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана.

Подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию нашей страны, российского руководства, которое нацелено на выстраивание с Баку стратегического партнёрства и союзнического взаимодействия,...