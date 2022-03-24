Глава ФНС сообщил о принятии мер поддержки бизнеса и граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла ряд мер для поддержки бизнеса и граждан. Как сообщил глава ведомства Даниил Егоров, слова которого приводятся на сайте правительства, одной из таких мер стал мораторий на банкротство предприятий. Кроме того, до 1 июня приостановлена заморозка счетов при взыскании денег с должников, приостановлены проверки операций валютного контроля, которые теперь будут проходить только на основании указов президента.

Компании вскоре смогут перейти на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль от фактического результата. Также планируется изменение законодательства, по которому ставка пеней будет снижена в два раза — до 1/300 ставки рефинансирования. Кроме того, созданы ситуационные центры, куда с возникающими вопросами могут обратиться все желающие.

Нужно понимать, что это идёт первый пакет мер. Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять, — сказал Егоров.

Ранее ФНС сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов: эксперты полагают, что сокращение срока камеральной проверки положительно повлияет на бюджетный процесс. Таким образом ФНС сокращает срок оборота средств граждан и ускоряет процесс вовлечения их в оборот реального сектора экономики.

С другой стороны, не исключено, что при сокращении срока проверок до 15 дней налоговым инспекциям может не хватить трудовых ресурсов и они будут вынуждены закрывать проверку, не получив всей необходимой информации, что грозит им в том числе уголовной ответственностью. Увеличить трудовые ресурсы налоговые инспекции могут за счёт работников других отделов, которые могут отказывать налогоплательщикам в возврате, увеличив тем самым количество досудебных споров.