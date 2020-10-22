Путин: сила государства — в доверии граждан

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что залогом сильного государства является доверие граждан. Он подчеркнул, что голос россиян должен быть решающим, необходимо реализовывать запросы общества.

Убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чём сила государства, — отметил политик.

В четверг, 22 октября, российский лидер принимает участие в пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема 2020 года — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира», передаёт РИА Новости.

В рамках встречи Владимир Путин высказался о том, каким, по его мнению, должно быть гражданское общество. Президент заметил, что оно будет сильным, свободным и самостоятельным при сохранении его суверенности.

Коснулся президент и темы заседания. Как писал NEWS.ru, Путин констатировал, что коронавирус пока не отступил и до сих пор представляет собой серьёзную угрозу.