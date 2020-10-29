Путин считает уровень бедности в России неудовлетворительным

https://static.news.ru/photo/1fd72ba8-19e3-11eb-b53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то что за последние 20 лет уровень бедности значительно сократился, он по-прежнему остаётся слишком высоким, считает президент России Владимир Путин.

Об этом российский лидер заявил на форуме «Россия зовёт!».

Снижение по сравнению с предыдущими годами, если начать с 2000 года, в два раза произошло, даже больше чем в два раза. Но это совсем не значит, что нас эта ситуация устраивает. Конечно, нет, — сказал президент.

Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса число людей, живущих за чертой бедности, увеличивается во всех странах, в том числе и в России.

Ранее NEWS.ru писал, что в Министерстве труда планируют пересмотреть механизм оценки бедности. В частности, в ведомстве отметили, что при оценке показателя нельзя отталкиваться от прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.