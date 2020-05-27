Путин счёл опыт удалёнки востребованным после пандемии

Опыт удалённой работы будет удобен и востребован для работников и после пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин.
Сейчас многое, очень многое делается в удалённом режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован, — сказал российский лидер.
Президент также отметил, что данный опыт обязательно нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что властям необходимо легализовать удалённый режим работы. По его словам, пандемия коронавируса ускорила принятие этого решения, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен