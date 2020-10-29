Путин с пониманием и настороженностью относится к нетрадиционным бракам

https://static.news.ru/photo/3e7928f2-19e0-11eb-9e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doris Heimann/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал, что к бракам между представителями ЛГБТ-сообщества относится одновременно с пониманием и настороженностью. Глава страны пояснил, что такое отношение у него возникло из-за того, что «они не производят детей».

Этот вопрос российский лидер затронул на форуме «Россия зовёт!», отвечая на вопрос об использовании в российской денежно-кредитной политике нетрадиционных методов, Путин сказал, что с пониманием относится к нетрадиционным формам в различных областях жизни.

Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. В том числе нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят, — сказал Путин.

В сентябре Европейская комиссия призвала легализовать однополые союзы во всех странах Евросоюза, а не согласных с этим — покинуть содружество. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом национальное право государств, запрещающее такие союзы, учитываться не будет. Фон дер Ляйен подняла эту тему внезапно, так как ожидалось, что президент ЕК представит отчёт о ситуации с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Путин рассказал, когда россиян могут начать прививать от коронавируса.