Еврокомиссия призвала узаконить гей-браки во всём ЕС

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Европейская комиссия предлагает легализовать однополые союзы во всех странах Евросоюза, а несогласным с этим — покинуть содружество. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

При этом национальное право государств, запрещающее такие союзы, учитываться не будет. Фон дер Ляйен подняла эту тему внезапно, так как ожидалось, что президент ЕК представит отчёт о ситуации с коронавирусом, сообщает «Царьград».

Свободные от представителей сообщества ЛГБТ зоны — это зоны, свободные от человечности. Этим зонам нет места в нашем союзе, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Дело в том, что не все страны Европы положительно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества. Чаще всего негативный настрой к однополым бракам выражается в странах Прибалтики. Сопротивляются этому и в странах с сильными католическими традициями, например в Италии и Польше.

Однополые свадьбы в Европе разрешили играть только после наступления XXI века. Первой страной, легализовавшей гей-браки в 2001 году, стала Голландия.

Через два года за ней последовала Бельгия. В 2005-м право официально оформить свои отношения получили геи католической Испании, этому способствовал приход к власти социалистов во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Либерально настроенный премьер решил воплотить в жизнь давний лозунг европейских левых «занимайтесь любовью, а не войной». Легализация гей-браков произошла практически сразу после решения вывести испанские войска из Ирака и отказаться от участия в американских военных операциях.

В 2009-м однополые браки разрешили в Норвегии и Швеции. Это произошло после того, как гомосексуалистам позволили жениться Канада и Южно-Африканская Республика.

В 2010 году геям и лесбиянкам было позволено играть свадьбы в Португалии и находящейся далеко на севере Исландии. Их примеру в том же году последовала южная Аргентина.

В Дании, славящейся либеральными ценностями, гей-браки разрешили лишь в 2012-м, только через год — во Франции. Президент-социалист Франсуа Олланд считал легализацию гомосексуальных браков важнейшим пунктом своей предвыборной программы и после прихода к власти поспешил продавить это решение в парламенте.

В 2015-м однополые браки разрешили в Ирландии. При этом только в 2018-м в этой стране прошёл референдум, на котором большинство жителей высказались за разрешение абортов.

В 2017-м геям разрешили жениться в Финляндии и Германии. Однополые браки должны легализовать с начала следующего года в Австрии.

В то же время в Польше, Венгрии, Латвии, Литве, Болгарии, Сербии, Молдавии, Черногории действует конституционный запрет на гомосексуальные браки. К этим странам могла бы присоединиться и Румыния, но избиратели своим равнодушием к проблеме провалили такую возможность.

При этом стоит учитывать, что в ряде государств Европы признаются не однополые браки, а более смягчённые юридически формы гражданских союзов гомосексуалистов. Такие нормы действуют в Сан-Марино, на Кипре, в Греции, Андорре, Швейцарии, Хорватии, Словении, Чехии, Венгрии, Лихтенштейне, Эстонии. Там по-прежнему браком считается только союз мужчины и женщины, однако партнёры-гомосексуалисты могут договориться о наследовании имущества. Неоднозначное отношение к гей-бракам сложилось в Великобритании. С 2014 года они признаются в Англии, Шотландии и Уэльсе, но в Северной Ирландии можно заключать только партнёрские гражданские союзы.

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