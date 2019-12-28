https://static.news.ru/photo/daef039c-298a-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным пилотам управлять экспериментальными самолётами.

Иностранные пилоты могут входить в состав экипажа «при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином РФ».

Сам иностранный гражданин при этом не имеет права быть командиром.

Иностранцы могут входить в состав экипажа только во время обучения, для получения сертификации или во время демонстрационного полёта.

Как ранее писал NEWS.ru, в екатеринбургском аэропорту Кольцово ожидалась аварийная посадка самолёта, на борту которого находятся 200 человек.