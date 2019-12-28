Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным пилотам управлять экспериментальными самолётами.
Иностранные пилоты могут входить в состав экипажа «при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином РФ».
Сам иностранный гражданин при этом не имеет права быть командиром.
Иностранцы могут входить в состав экипажа только во время обучения, для получения сертификации или во время демонстрационного полёта.
Как ранее писал NEWS.ru, в екатеринбургском аэропорту Кольцово ожидалась аварийная посадка самолёта, на борту которого находятся 200 человек.
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