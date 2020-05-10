Путин рассказал о сплочённости россиян

https://static.news.ru/photo/64b1fad6-92b2-11ea-b82b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В тяжелейшие времена российский народ сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что любовь к Отечеству является тем, что объединяет весь народ.

У нашего народа всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет, у нас нет третьего какого-то промежуточного варианта, — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер, как писал NEWS.ru, также отметил, что патриотизм — это национальная идея для всей страны. Однако он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, её движению вперёд», заявил Путин.