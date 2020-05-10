Путин рассказал о сплочённости россиян

В тяжелейшие времена российский народ сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Он отметил, что любовь к Отечеству является тем, что объединяет весь народ.
У нашего народа всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет, у нас нет третьего какого-то промежуточного варианта, — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Российский лидер, как писал NEWS.ru, также отметил, что патриотизм — это национальная идея для всей страны. Однако он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, её движению вперёд», заявил Путин.