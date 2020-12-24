Путин сообщил, когда студенты вернутся в вузы

https://static.news.ru/photo/3678f3b6-45e7-11eb-ba09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормальная университетская жизнь возобновится, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. При этом полученный за время пандемии опыт дистанционного обучения обязательно нужно использовать в будущем, подчеркнул он на заседании попечительского совета МГУ.

Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем, — цитирует РИА Новости Путина.

Глава государства предложил обобщить наработки российских вузов в исследовательской деятельности и методах совмещения различных форматов обучения и попросил МГУ подключиться к этому вопросу. По его словам, сейчас очень важно «соответствовать высокой динамике изменений в современном мире».

Здесь есть свои наработки. Нужно их обязательно обобщить, сформулировать конкретные предложения, рекомендации об успешных продуктивных подходах к совмещению удалённых форматов с практическим обучением и реальной исследовательской работой, — добавил Путин.

Как писал NEWS.ru, массовых вспышек заражения COVID-19 среди студентов зафиксировано не было. Как рассказал замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, в общежитиях под обсерваторы для заболевших и самоизоляции было выделено почти 28 тыс. мест, из них сегодня свободны почти 94%. Ранее замминистра рассказал, что порядка 60% российских студентов в условиях пандемии учатся дистанционно. Афанасьев напомнил, что решение о переходе на удалённое обучение должно приниматься учебным заведением с учётом позиции властей региона и Роспотребнадзора.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос о снижении платы для студентов вузов, в которых обучение преимущественно проходит в онлайн-формате.