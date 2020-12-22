Минобрнауки не выявил вспышек коронавируса среди студентов

https://static.news.ru/photo/03999a8c-445b-11eb-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Массовых вспышек заражения COVID-19 среди студентов зафиксировано не было. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев в ходе организованного комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре круглого стола, посвящённого мерам поддержки студентов ВУЗов.

В общежитиях у нас под обсерваторы для заболевших и самоизоляции было выделено почти 28 тыс. мест, из них у нас сегодня свободны почти 94%. То есть это значит, что количество заболевших измеряется всё-таки единицами, — цитирует Афанасьева ТАСС.

Ранее замминистра рассказал, что порядка 60% российских студентов в условиях пандемии учатся дистанционно. Афанасьев напомнил, что решение о переходе на удалённое обучение должно приниматься учебным заведением с учётом позиции властей региона и Роспотребнадзора.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос о снижении платы для студентов вузов, в которых обучение преимущественно проходит в онлайн-формате.

Ранее председатель Всероссийского студенческого союза Сергей Цапко говорил, что власти могут отреагировать на слова президента Владимира Путина о том, что вузам, в которых занятия проходят в онлайн-формате, следует по возможности снизить студентам оплату за образование. При благоприятном развитии событий учебные заведения получат дополнительное финансирование для перерасчёта стоимости обучения.