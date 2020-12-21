В России снизят плату для студентов, обучающихся в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/d7a1e85a-435e-11eb-a327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bozzo/Fotogramma/Global Look Press

Представители Минобрнауки, Минпросвещения и Минфина должны проработать вопрос о снижении платы для студентов вузов, в которых обучение преимущественно проходит в онлайн-формате. Соответствующее поручение ведомствам дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее председатель Всероссийского студенческого союза Сергей Цапко говорил, что власти могут отреагировать на слова президента Владимира Путина о том, что вузам, в которых занятия проходят в онлайн-формате, следует по возможности снизить студентам оплату за образование. При благоприятном развитии событий учебные заведения получат дополнительное финансирование для перерасчёта стоимости обучения.

Согласно поручению Мишустина, в Минобрнауки, Минпросвещения и Минфине должны проработать соответствующий вопрос.

Поручение премьера должно быть выполнено до 15 февраля 2021 года, — передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на то что некоторые специалисты говорят о переизбытке вузов в России, к вопросу оптимизации их количества следует подходить аккуратно. Такое мнение в ходе большой пресс-конференции высказал президент России.

Он отметил, что поступают предложения об объединении высших учебных заведений, особенно в столичных городах.