Путин призвал Собянина сохранить дополнительные койки в больницах

https://static.news.ru/photo/beae9fd6-b2ff-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дополнительные места в больницах нужно сохранить на всякий случай, даже если они окажутся не нужны, заявил глава РФ Владимир Путин во время разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Лидер предложил не убирать койки до осени 2020 года или оставить на будущее.

Руководитель государства назвал пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «очень тревожными месяцами» для мегаполиса, пишет РИА Новости.

Мы договорились с мэром Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, вы их закрывать пока в Москве не будете. А вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе, — резюмировал Путин.

Он также признал, что проблем в здравоохранении РФ ещё очень много, поэтому надо идти вперёд, опираясь на опыт борьбы с COVID-19.

Во время онлайн-конференции с медицинскими работниками глава государства напомнил, что в начале 2000-х годов началась реализация национальных проектов. Тогда, по его словам, ключевое внимание было уделено развитию здравоохранения.

Российские медики за последние сутки выявили 7889 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Из них 32,7% переносили недуг без клинических симптомов. За всё время наблюдений заразились 576 952 жителя РФ. За минувшие 24 часа умер 161 гражданин. Общее число жертв недуга достигло 8002. За сутки в РФ полностью выздоровели 10 186 человек (всего исцелились 334 592). За последние сутки в Москве обнаружено 1057 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных больных в столице достигло 212 978 человек.

Во всём мире число заболевших составляет на 20 июня 2020 года 8 666 697. Скончались 460 065. Исцелились 4 247 527. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Свыше 16,6 млн тестов на выявление COVID-19 провели в России с начала пандемии. За последние сутки было сделано 339 тысяч таких исследований.

Накануне стало известно, что российские и иностранные медики и волонтёры за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, спасение жизней пациентов будут получать орден Пирогова и медаль Луки Крымского