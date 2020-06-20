В Москве за сутки выявили 1057 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/05e14936-b2cd-11ea-a9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве обнаружено 1057 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных больных в столице достигло 212 978 человек.

Также от коронавируса в Москве выздоровели ещё 2115 человек, общее число излечившихся в городе составляет 134 549, умерли 3565, из них 34 человека скончались за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб.

Всего в России новых случаев коронавируса выявлено 7889 в 85 регионах, из них у 32% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. За всё время пандемии COVID-19 был обнаружен у 576 952 человек.

Как писал NEWS.ru, смертность от коронавируса существенно снизится через несколько месяцев или лет. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, со временем летальные свойства болезни изменятся. По мнению эксперта, через два года россияне приобретут коллективный иммунитет. Он назвал неизбежной вторую волну COVID-19 осенью, однако заверил, что со временем вирус утратит свою силу и человечество сможет к нему приспособиться.