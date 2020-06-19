Врач рассказал, когда смертность от коронавируса пойдёт на спад

https://static.news.ru/photo/24b8ed3a-b23e-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность от коронавируса существенно снизится через несколько месяцев или лет. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, со временем его летальные свойства изменятся.

Его заразительность может возрасти или останется на том же уровне, но его летальные свойства могут снизиться. На это может уйти много месяцев, а может быть, и лет, — сообщил он в интервью URA.RU.

По мнению эксперта, через два года россияне приобретут коллективный иммунитет. Он назвал неизбежной вторую волну COVID-19 осенью, однако заверил, что со временем вирус утратит свою силу, и человечество сможет к нему приспособиться.

Как грипп постепенно эволюционировал и стал менее опасным для человека, так и коронавирус идёт по такому пути, — подытожил Альтштейн.

На данный момент, заявил эксперт, только 15% людей в России имеют антитела к вирусу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия может избежать второй волны коронавирусной инфекции нового типа при соблюдении мер безопасности. Она добавила, что COVID-19 продолжит циркулировать, как и многие другие заболевания, однако резкого роста инфицированных может не быть.

По словам Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Тем временем заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов не исключил, что вторую волну коронавируса в РФ следует ожидать предстоящей осенью. Эксперт пояснил, что в первый эпидемиологический процесс был вовлечён небольшой процент населения. Иммунитет выработался только у четверти россиян. Остальная часть населения попадёт под вторую волну инфекции, писал NEWS.ru.