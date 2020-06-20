Медики выявили в России 7889 новых случаев коронавируса за последние сутки

https://static.news.ru/photo/c811ff24-b2cc-11ea-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские медики за последние сутки выявили 7889 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Из них 32,7% переносили недуг без клинических симптомов. За всё время наблюдений заразились 576 952 жителя РФ.

За минувшие 24 часа умер 161 гражданин. Общее число жертв недуга достигло 8002. За сутки в РФ полностью выздоровели 10 186 человек (всего исцелились 334 592), передаёт портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в Москве обнаружено 1057 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных больных в столице достигло 212 978 человек.

Во всём мире число заболевших составляет на 20 июня 2020 года 8 666 697. Скончались 460 065. Исцелились 4 247 527, передаёт университет Джонса Хопкинса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столичной больнице на территории посёлка Коммунарка, где проходят лечение заражённые COVID-19, в настоящее время находятся 324 пациента. Об этом 20 июня на своей странице в социальной сети сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов РФ не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны пандемии, которая ожидается осенью.

На данный момент первое место по числу заболевших сохраняют за собой США, на втором месте Бразилия, РФ занимает в этом рейтинге третью строчку. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

Накануне в РФ стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. Опытный препарат был введён первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. По словам специалистов, побочных реакций или осложнений у них не наблюдается. Предполагается, что отечественная вакцина будет зарегистрирована в августе, а в сентябре может начаться её производство.