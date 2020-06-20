В московской больнице в Коммунарке лечатся более 320 человек

https://static.news.ru/photo/c377855c-b2c6-11ea-b3a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичной больнице на территории посёлка Коммунарка, где проходят лечение заражённые COVID-19, в настоящее время находятся 324 пациента. Об этом 20 июня на своей странице в социальной сети сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Он обнародовал диаграмму, по которой видно, что за прошедшие 24 часа в больницу поступило ещё 46 человек. Кроме того, в течение последних 24 часов семь пациентов клиники скончались.

Проценко сообщил, что 59 человек были выписаны из Коммунарки по выздоровлении. В комментариях главврач объяснил, что новые поступившие пациенты были переведены в больницу из других стационаров, которые возвращаются в привычный профиль.

Ещё четыре стационара Москвы возвращаются в обычный профиль. Больных оттуда переводят к нам, — ответил Проценко на вопрос о возможном росте числа заразившихся в Facebook.

Ранее сообщалось, что 19 июня от коронавируса за сутки скончались 48 москвичей, что больше на 14 человек, чем днём ранее. Количество жертв эпидемии в столице достигло 3531. Общее число заражённых превышает 211 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 2115 человек, общее число излечившихся в городе достигло 134 549. Об этом 20 июня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.