В Москве ещё 2115 человек излечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/677d796c-b2c3-11ea-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 2115 человек, общее число излечившихся в городе достигло 134 549.

Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, передаёт оперштаб.

Ранее сообщалось, что 19 июня от коронавируса за сутки скончались 48 москвичей, что больше на 14 человек, чем днём ранее. Количество жертв эпидемии в столице достигло 3531.

Как писал NEWS.ru, 9 июня московские власти отменили пропускной режим. В столице начали открывать торговые центры, парикмахерские, летние веранды, парки и скверы.

Ранее главный кардиолог России Лео Бокерия обратил внимание на несколько важных моментов, которые стоит соблюдать при выходе из самоизоляции. В первую очередь врач призвал всех носить маски. Он обосновал свою просьбу тем, что мера эта рекомендована людьми, которые «до мельчайших подробностей» знают особенности поведения инфекций.