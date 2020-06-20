В Москве ещё 2115 человек излечились от коронавируса

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 2115 человек, общее число излечившихся в городе достигло 134 549.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, передаёт оперштаб.
Ранее сообщалось, что 19 июня от коронавируса за сутки скончались 48 москвичей, что больше на 14 человек, чем днём ранее. Количество жертв эпидемии в столице достигло 3531.
Как писал NEWS.ru, 9 июня московские власти отменили пропускной режим. В столице начали открывать торговые центры, парикмахерские, летние веранды, парки и скверы.
Ранее главный кардиолог России Лео Бокерия обратил внимание на несколько важных моментов, которые стоит соблюдать при выходе из самоизоляции. В первую очередь врач призвал всех носить маски. Он обосновал свою просьбу тем, что мера эта рекомендована людьми, которые «до мельчайших подробностей» знают особенности поведения инфекций.
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