Дуров поздравил россиян с разблокировкой Telegram

https://static.news.ru/photo/a1e01a58-f5f2-11e9-98d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukomore. org/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей с разблокировкой мессенджера — 18 июня Роскомнадзор официально прекратил безуспешные попытки ограничить доступ к сервису.

По словам Дурова, теперь в России увеличится стабильность и скорость работы мессенджера, станут доступны прямые веб-ссылки на каналы и страницы Telegram. При этом, заверил IT-предприниматель, тайна личной переписки и право на конфиденциальность пользователей останутся под защитой компании. Конфликт между Telegram и властями России начался после отказа мессенджера выдать спецслужбам ключи шифрования переписок.

Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере, — отметил Дуров.

Руководитель сервиса поблагодарил пользователей, которые остались верны мессенджеру. Популярность Telegram в стране только выросла за два года блокировки.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор с апреля 2018 года безуспешно пытался заблокировать мессенджер, пока 18 июня 2020 года не объявил о прекращении давления на Telegram, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы активно использовали ресурс для информирования.