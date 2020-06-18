Telegram не выполнил ставшего поводом к его блокировке требования

https://static.news.ru/photo/fe28976a-b166-11ea-8bbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram на территории России, несмотря на то, что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования.

Об этом осведомлённый источник рассказал «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, решение о разблокировке принято исходя из того, что администрация Telegram «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».

О разблокировке мессенджера сообщал NEWS.ru. В РКН заявили, что готовы сотрудничать со всем организациями, работающими в Сети, для борьбы с распространением запрещённой информации (экстремистские материалы, детская порнография, пропаганда самоубийств и наркотиков). В федеральной службе отметили, что решение о снятии ограничений принято по согласованию с прокуратурой РФ.

Telegram в России блокировали с апреля 2018 года по решению Таганского суда Москвы, который принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Несмотря на усилия по блокировке, мессенджер продолжал работать, им пользуются в том числе органы государственной власти. В Telegram-каналах, в частности, публикуется официальная информация, связанная с пандемией коронавируса в России.