Путин признал многочисленные проблемы в российском здравоохранении

https://static.news.ru/photo/b8d33cc4-b2f6-11ea-926a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблем в здравоохранении ещё очень много, поэтому надо идти вперёд, опираясь на опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время онлайн-конференции с медицинскими работниками глава государства напомнил, что в начале 2000-х годов началась реализация национальных проектов. Тогда, по его словам, ключевое внимание было уделено развитию здравоохранения.

Именно тогда в поликлиники и больницы начали поступать новое оборудование, техника, без которой, кстати говоря, и в период эпидемии было бы не обойтись. Этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые <...> очень сложные финансовые и экономические обстоятельства, — цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо идти вперед, опираясь на опыт, который страна получила, в том числе в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Российский лидер добавил, что делать это нужно, анализируя как достижения, так и нерешённые вопросы. Тогда получиться повысить надёжность и эффективность всей системы здравоохранения.

Ранее президент в ходе онлайн-конференции с медиками поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции. Он назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг. Как подчеркнул Путин, российские доктора свели потери в стране от пандемии COVID-19 к минимуму. Кроме того, российский лидер заявил, что необходимо сохранить для медиков, борющихся с эпидемией, надбавки и региональные выплаты в течение июля и августа.

Также глава государства заявил, что российские лекарства от коронавируса являются лучшими в мире.

Накануне стало известно, что российские и иностранные медики и волонтёры за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, спасение жизней пациентов будут получать орден Пирогова и медаль Луки Крымского, писал NEWS.ru.