России провели более 16,6 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/3e364904-b2d1-11ea-9a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Свыше 16,6 млн тестов на выявление COVID-19 провели в России с начала пандемии. За последние сутки было сделано 339 тысяч таких исследований.

Под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией в настоящее время остаются около 310 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, в России с начала пандемии выявлено 576,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За это время выздоровели 334,5 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 8 тысяч человек.

В мире насчитывается более 8,4 млн заболевших. Скончались от заболеваний, связанных с коронавирусом, 453,2 тысячи человек, выздоровели 4,1 млн.

В общей сложности COVID-19 был выявлен в более чем 200 странах мира. По количеству заболевших Россия занимает третье место, уступая США и Бразилии. Наименьшее количество заражений зафиксировано в Лесото. Там заболели всего четыре человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Новый препарат введён первым 18 добровольцам. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, промышленное производство вакцины может стартовать в августе-сентябре.