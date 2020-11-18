Путин предложил ввести выплаты для помогающих в борьбе с COVID-19 студентов

https://static.news.ru/photo/0ec7f1fa-299f-11eb-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил материально поощрять студентов медицинских вузов, которые помогают врачам в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Как передаёт РИА Новости, глава государства заявил, что принимающим участие в борьбе с COVID-19 студентам медицинских училищ можно выплачивать по 7 тысяч рублей в месяц, учащимся вузов, ординаторам, аспирантам — по 10 тысяч.

Путин во время совещания с кабмином также вспомнил о врачах, заразившихся коронавирусом, но продолживших работать удалённо. Президент сравнил их поступки с подвигами советских солдат во время Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru. Глава государства оговорился, что такого поведения нельзя требовать от всех медиков и совершенно точно не следует распространять такую практику на регионы в обязательном порядке.