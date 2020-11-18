16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин предложил ввести выплаты для помогающих в борьбе с COVID-19 студентов

15:45, 18 ноября 2020 19
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил материально поощрять студентов медицинских вузов, которые помогают врачам в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Как передаёт РИА Новости, глава государства заявил, что принимающим участие в борьбе с COVID-19 студентам медицинских училищ можно выплачивать по 7 тысяч рублей в месяц, учащимся вузов, ординаторам, аспирантам — по 10 тысяч.

Путин во время совещания с кабмином также вспомнил о врачах, заразившихся коронавирусом, но продолживших работать удалённо. Президент сравнил их поступки с подвигами советских солдат во время Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru. Глава государства оговорился, что такого поведения нельзя требовать от всех медиков и совершенно точно не следует распространять такую практику на регионы в обязательном порядке.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео