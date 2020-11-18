Путин предложил ввести выплаты для помогающих в борьбе с COVID-19 студентов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил материально поощрять студентов медицинских вузов, которые помогают врачам в лечении больных коронавирусной инфекцией.
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Путин во время совещания с кабмином также вспомнил о врачах, заразившихся коронавирусом, но продолживших работать удалённо. Президент сравнил их поступки с подвигами советских солдат во время Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru. Глава государства оговорился, что такого поведения нельзя требовать от всех медиков и совершенно точно не следует распространять такую практику на регионы в обязательном порядке.