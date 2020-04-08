Путин предложил доплачивать семьям с детьми с безработными родителями

Семьи с детьми, в которых родители временно оказались безработными, нуждаются в особой поддержке. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка, — сказал глава государства во время обращения к гражданам 8 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что глава государства выступил на селекторном совещании с губернаторами. Он заявил, что власти страны будут напрямую помогать людям, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Путин предложил не учитывать получаемый ранее доход при начислении выплат на детей для безработных и автоматически выплачивать пособие по верхней планке в мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.
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