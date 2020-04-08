Путин предложил доплачивать семьям с детьми с безработными родителями

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Объявленные президентом Владимиром Путиным меры финансовой поддержки врачей, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами, являются своевременными и заслуженными. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он назвал напряжённый труд медиков, задействованных в борьбе с эпидемией COVID-19, тяжёлым испытанием, которое должно быть оценено по достоинству. Этот шаг важен для наших медиков, которые сейчас в очень сложных...