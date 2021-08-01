Путин поздравил военных с Днём ВДВ

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Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск (ВДВ). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в рядах ВДВ всегда служили сильные духом люди. Они проявляли мужество, дерзость и отвагу при решении ответственных задач в сложных, нештатных ситуациях.

Отрадно, что нынешнее поколение солдат и офицеров искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции, — говорится в тексте поздравления.

От имени россиян Путин выразил уверенность, что десантники всегда будут надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что власти Курганской области запретили проведение авиационного праздника в День ВДВ. Региональный оперштаб признал это мероприятие нецелесообразным с учётом ситуации с распространением коронавируса.