Общество

Путин поздравил сотрудников метро с 85-летием московской подземки

10:35, 15 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников московского метрополитена с 85-летием столичной подземки и отметил неповторимую красоту станций. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Метро — самый удобный и самый любимый жителями и гостями нашей столицы общественный транспорт. В его истории немало ярких, незабываемых страниц, достойных примеров самоотверженности и мужества, проявленных строителями-первопроходцами и работниками метрополитена в годы Великой Отечественной войны, — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул динамичное развитие метрополитена, строительство новых станций, новых маршрутов и внедрение инновационных технологий.

Как ранее писал NEWS.ru, в Московском комитете по архитектуре и градостроительству заявили, что идея о строительстве двух новых вокзалов в столице находится в стадии проработки, конкретных решений пока не принято. 

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