Путин поздравил сотрудников метро с 85-летием московской подземки

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Законопроект об онлайн-образовании при ЧС планируют внести в Госдуму уже в мае. По словам главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, документ сформирует правовое поле и методическую базу для организации этого вида деятельности. При этом она подчеркнула, что онлайн-обучение будет применяться только в экстренных случаях, так как «для нашей страны замена очного образования дистанционным невозможна и недопустима».

Это будут своего рода «правила игры» для применения онлайн-технологий в обычном формате обучения и при форс-мажорной ситуации, — рассказала «Парламентской газете» Гумерова. По её словам, законопроект закрепит за Министерством просвещения...