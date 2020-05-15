Путин поздравил сотрудников метро с 85-летием московской подземки

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников московского метрополитена с 85-летием столичной подземки и отметил неповторимую красоту станций. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
Метро — самый удобный и самый любимый жителями и гостями нашей столицы общественный транспорт. В его истории немало ярких, незабываемых страниц, достойных примеров самоотверженности и мужества, проявленных строителями-первопроходцами и работниками метрополитена в годы Великой Отечественной войны, — говорится в телеграмме.
Путин также подчеркнул динамичное развитие метрополитена, строительство новых станций, новых маршрутов и внедрение инновационных технологий.
Как ранее писал NEWS.ru, в Московском комитете по архитектуре и градостроительству заявили, что идея о строительстве двух новых вокзалов в столице находится в стадии проработки, конкретных решений пока не принято.
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