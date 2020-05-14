В Москве прорабатывают идею о новых вокзалах

В московском комитете по архитектуре и градостроительству заявили, что идея о строительстве двух новых вокзалов в столице находится в стадии проработки, конкретных решений пока не принято. Ранее замруководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов сообщил о возможном появлении на востоке и юге столицы двух новых железнодорожных вокзалов.
Возможность только прорабатывается, конкретных решений нет, — заявили РИА Новости в пресс-службе Москомархитектуры.
О том, что в российской столице в ходе создания новой ветки наземного метро на остановках «Царицыно» и «Каланчёвская» могут построить два новых вокзала, сообщалось на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города ещё в 2017 году. Новая ветка должна была соединить радиальные направления железной дороги. Решение о необходимости переноса остановок намеревались принять при участии представителей РЖД. При обсуждении пообещали также учесть мнение пассажиров и жителей столицы, писал NEWS.ru.