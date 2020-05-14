В Москве прорабатывают идею о новых вокзалах

В коррекционной школе Челябинской области анонимно прокомментировали скандал с учителем истории, которую обвиняют в грубом обращении с детьми. Речь идёт об Ольге Воробьёвой, бывшем завхозе, которую назначили педагогом. Коллеги не верят, что та может издеваться над школьниками, однако аудиозаписи с уроков подтверждают обратное.

Я знаю Ольгу Анатольевну 12 лет. Не замечала за ней такого, — сказала в беседе с «Ридусом» представитель школы. Воробьёва сменила учителя Марину Московкину в прошлом году. Та была не...