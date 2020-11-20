Путин посадил рядом с собой одноглазую фигурку на саммите АТЭС

https://static.news.ru/photo/8e913156-2b45-11eb-bdee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Оригинальная фигурка, «сидевшая» на столе у президента РФ Владимира Путина во время его выступления на саммите АТЭС, который в этом году проходит в режиме видеоконференции, оказалась сувениром из Малайзии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это сувенир из Малайзии, который был прислан организаторами ко дню саммита, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Владимир Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огарёво. За его спиной выставили флаг АТЭС, а на столе кроме таблички с названием страны оказалась фигурка преимущественно синего цвета с одним большим глазом. Было похоже, что сувенир сшит из яркой малайзийской ткани.

Обычно страны — организаторы подобных саммитов стараются познакомить спикеров с местным колоритом, угощают блюдами, проводят концерты. Традиционным является и жанр совместного фото в национальных костюмах, от которого в этом году пришлось отказаться, так как весь саммит прошёл онлайн из-за пандемии коронавируса.

Забавные моменты с участием главы России всегда вызывают повышенный интерес. Накануне появился ролик, в котором видно, что начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления.

А до этого ажиотаж вызвали манипуляции президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!». Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол, писал NEWS.ru.