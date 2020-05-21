Путин попросил вузы не завышать цены на обучение

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом не повод для повышения цен на высшее образование. По его словам, пересмотр стоимости обучения недопустим.
Политик призвал руководство вузов внимательно изучать ситуацию каждого студента,
Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений, сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть, — подчеркнул глава государства.
Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об отмене выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах. Аттестация будет проходить по текущим оценкам. Тем не менее выпускники, желающие поступать в вуз в текущем году, смогут сдать единый госэкзамен.
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