Общество

Путин попросил вузы не завышать цены на обучение

16:36, 21 мая 2020
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом не повод для повышения цен на высшее образование. По его словам, пересмотр стоимости обучения недопустим.

Политик призвал руководство вузов внимательно изучать ситуацию каждого студента, передаёт РИА Новости. Если у человека возникают трудности с оплатой образования, ему следует помочь.

Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений, сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть, — подчеркнул глава государства.

Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об отмене выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах. Аттестация будет проходить по текущим оценкам. Тем не менее выпускники, желающие поступать в вуз в текущем году, смогут сдать единый госэкзамен.

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