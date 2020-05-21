Путин попросил вузы не завышать цены на обучение

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За последнюю неделю в РФ из иностранных государств были доставлены вывозными рейсами 3,2 тысячи россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она также отметила, что в общей сложности с середины марта в Россию вернулись более 230 тысяч туристов. РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением...