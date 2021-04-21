Путин похвалил бизнесменов за работу во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин отметил ответственный подход российских предпринимателей к решению задач во время пандемии коронавирусной инфекции.
По его словам, программа поддержки экономики и населения сработала благодаря представителям бизнеса.
Бизнес проявил ответственность, стремился сделать всё, чтобы сохранить свои коллективы. Это было очевидно, — пояснил он.
При этом глава государства отметил, что совсем избежать сокращений было невозможно. В связи с этим государство продолжит поддерживать попавших под них граждан.
Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача к концу года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить её раньше, — подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что государство займётся поощрением предпринимательской инициативы.
Ранее он сообщил, что российские власти начнут стимулировать частных инвесторов поддерживать создание новых рабочих мест в стране.
Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».