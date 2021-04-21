Путин похвалил бизнесменов за работу во время пандемии

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Россия должна быть готова в четырёхдневный срок создать тест-системы в случае появления новой опасной инфекции. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию.

В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырёх дней — именно в течение четырёх дней...