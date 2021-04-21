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Путин похвалил бизнесменов за работу во время пандемии

13:04, 21 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил ответственный подход российских предпринимателей к решению задач во время пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, программа поддержки экономики и населения сработала благодаря представителям бизнеса.

Бизнес проявил ответственность, стремился сделать всё, чтобы сохранить свои коллективы. Это было очевидно, — пояснил он.

При этом глава государства отметил, что совсем избежать сокращений было невозможно. В связи с этим государство продолжит поддерживать попавших под них граждан.

Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача к концу года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить её раньше, — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что государство займётся поощрением предпринимательской инициативы.

Ранее он сообщил, что российские власти начнут стимулировать частных инвесторов поддерживать создание новых рабочих мест в стране.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».

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