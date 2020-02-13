https://static.news.ru/photo/bc039bf8-4e67-11ea-a072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию должны приниматься только при прямом участии граждан и на основе их волеизъявления.

Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит, — цитирует главу государства ТАСС.

Президент поддержал идею об объявлении дня голосования по поправкам в Основной закон выходным. При этом он сделал акцент на том, что это не должно пойти в ущерб майским или новогодним праздникам.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин потребовал не допустить появления в Конституции «лазеек». В частности, сделал акцент на закреплении положения об индексации пенсий, чтобы чиновники не уклонялись от этого.