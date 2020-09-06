Путин: пандемия COVID-19 не поменяла жизнь кардинально

https://static.news.ru/photo/6f6e39de-f037-11ea-97a7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции не изменила жизнь кардинально, однако внесла некоторые изменения.

Вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно всё вернется на круги своя, — отметил глава государства в интервью в эфире канала «Россия 1».

По его словам, некоторые отрасли столкнулись с трудностями из-за резкого перехода на удалённую работу.

Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего — этого не было, что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей, — подчеркнул политик.

Он добавил, что трафик увеличился на 80%. А российские ведомства и компании справились с этой нагрузкой. У них даже резерв остался.

На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 6 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Всего в мире коронавирусом заразились 26 739 782 человека, при этом больше всего случаев заражения — 6,2 млн — приходится на США. За ними идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости. На пятом — Перу (676,8 тыс.).

Как ранее писал NEWS.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на психическое здоровье миллионов людей по всему миру. У людей чаще стали проявляться тревоги и страхи, в то время как работа служб по поддержке психического здоровья из-за введённых ограничений была нарушена.