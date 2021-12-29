Путин оставил Дмитриева главой РФПИ ещё на пять лет

Президент России Владимир Путин переназначил Кирилла Дмитриева на должность генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Дмитриев останется главой фонда ещё на пять лет. Указ вступит в силу с 17 января.

Назначить <...> генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» сроком на пять лет, — говорится в документе.

Дмитриев является гендиректором РФПИ с апреля 2011 года. Он также является членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в наблюдательный совет АЛРОСА и советы директоров компаний «Транснефть», «Ростелеком», Газпромбанка, РЖД и других компаний.

РФПИ является суверенным инвестиционным фондом РФ, был создан правительством в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Капитал под управлением фонда — $10 млрд.

Ранее Путин освободил от должности замглавы ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина, который занимал этот пост с августа 2020 года. О причинах отставки не сообщается.