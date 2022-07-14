Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона «о приземлении»

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона «о приземлении». Отмечается, что для нарушителей предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.

Согласно закону, оcуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории РФ без размещения на его информационном ресурсе электронной формы обратнoй связи, без регистрации личного кабинета на официальном cайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юрлица влечет наложение административного штрaфа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рyблей, на должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц — от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки.

За повторное правонарушение должностные лица могут быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей. Рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон «о приземлении», будут наказываться штрафом до трех млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что некоммерческий фонд Wikimedia Foundation Inc., управляющий «Википедией», попадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Это значит, что компания с суточной аудиторией более полумиллиона человек обязана открыть в России свой филиал, представительство или иметь уполномоченное юрлицо.