Путин оценил принятые меры по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3b0c6710-b55e-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия смогла выиграть время и задержать пик пандемии на один-полтора месяца, заявил глава государства Владимир Путин.

Президент РФ решил выступить с обращением к нации, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Политик поблагодарил всех врачей, а также добровольцев, которые пытаются помочь пережить этот этап.

Борьба с эпидемией началась ещё на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, её пик на полтора-два месяца. И таким образом, ещё тогда, в феврале, начале марта выиграть драгоценное время, а значит, сделать всё, чтобы спасти десятки тысяч — именно десятки тысяч жизней, — подчеркнул политик.

Он отметил, что месяцы в период самоизоляции были сложными для граждан. При этом в обществе не было растерянности, так как все осознавали реальность угрозы.

15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования.

В начале июня правительство представило президенту план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. План состоит из девяти разделов. Его цель — снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, писал NEWS.ru.

По данным на 23 июня, в мире коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысячи умерли, более 4,5 млн выздоровели.

В России зарегистрировано 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).