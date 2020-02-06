https://static.news.ru/photo/0afc6170-48e8-11ea-9ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном возвращении системы распределения в вузы. По словам главы государства, он часто об этом слышит.

Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Обязаловкой мы ничего не решим, — отметил политик.

Он считает, что жизнь поменялась. Сейчас молодым людям нужны условия для самореализации. Нужно создать для них современные и привлекательные стандарты для жизни и учёбы, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, студенты назвали компании, где им больше всего хотелось бы работать. Первую строчку рейтинга занимает «Яндекс», где изъявили желание трудиться после вуза 23% опрошенных. Далее желаемая работа видится в «Газпроме» (14,5%), Сбербанке (8,1%), BMW Group, (7,4%) «Газпром нефть» (7,2%). Студенты хотят работать в Mail.ru Group (6,6%), «Роснефти» (6,6%) и Coca-Cola (5,7%).