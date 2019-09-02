https://static.news.ru/photo/119d2ace-cd8b-11e9-9227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин, говоря о помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, отметил, что российская система страхования нуждается в стимулировании.

Неправильно ставить в вину гражданам, что они не застрахованы, потому что у нас страховое дело не поставлено должным образом, — считает политик.

Путин подчеркнул, что низкие зарплаты также мешают россиянам страховать своё жильё. В связи с этим он призвал выделить средства из федерального и регионального бюджета, чтобы решить проблемы пострадавших от паводков, передаёт ТАСС .

Ранее президент выразил недовольство в связи с тем, что Сбербанк не откликнулся на просьбы жителей, пострадавших от паводков в Иркутской области, по реструктуризации долгов, писал News.ru.