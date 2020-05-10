Песков рассказал, когда решится вопрос о продлении нерабочих дней

https://static.news.ru/photo/ec3896ca-92c8-11ea-94e9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведёт совещание, в рамках которого будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о намеченном на понедельник, 11 мая, совещании российского лидера по ситуации с распространением коронавируса.

За минувшие сутки в стране выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Суточный рост заражённых составил 5,5%. Это является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.