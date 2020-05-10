Песков рассказал, когда решится вопрос о продлении нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведёт совещание, в рамках которого будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о намеченном на понедельник, 11 мая, совещании российского лидера по ситуации с распространением коронавируса.
За минувшие сутки в стране выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Суточный рост заражённых составил 5,5%. Это является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.
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