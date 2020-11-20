Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днём рождения

https://static.news.ru/photo/51a65ab2-2b1f-11eb-b937-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принял патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Окончив вступительную речь, российский лидер поздравил предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) с днём рождения.

Ваше Святейшество, мы сейчас посмотрим это, внимательно всё изучим, поговорим о деталях. Но перед тем как мы перейдём к совсем рабочей части, хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с вашим днём рождения, — отметил глава государства.

Путин пожелал патриарху здоровья и успехов на благо России, а также выразил благодарность за то, что он делает для страны. Президент вручил предстоятелю РПЦ букет белых роз.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл неожиданным образом отметил 74-летие. Он завёл официальный аккаунт в «Одноклассниках».

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился в 1946 году в Ленинграде. С 6 декабря 2008 года по 27 января 2009 года, после кончины патриарха Алексия II (Ридигера), митрополит Кирилл временно исполнял обязанности главы РПЦ — был местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор РПЦ избрал его патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля того же года состоялась интронизация. Он стал 16-м патриархом. Впервые церемонию провели в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является патриарх.