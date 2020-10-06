Путин: коронавирус продолжает угрожать россиянам

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Президент Владимир Путин заявил, что российские власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом. По его словам, угроза распространения COVID-19 ещё не отступила.

Он отметил, что руководство страны будет действовать чётко и согласованно, поддерживая граждан, здравоохранительную систему и социальную сферу. Политик выразил уверенность, что все фракции Государственной думы поддержат такие решения, передаёт РИА Новости.

Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации, — подчеркнул Путин.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней. Что касается регионов, то в особой группе риска те, где первой волны не было.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались — свыше 1 млн.