https://static.news.ru/photo/35575260-4733-11ea-a50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин может снова встретиться с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

Мы не исключаем, что президент изъявит желание встретиться с членами рабочей группы, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию, выступая перед Федеральным собранием 15 января. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений. В неё вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели. Глава государства первый раз встретился с рабочей группой 16 января.

Ранее NEWS.ru писал, что к законопроекту об изменениях в Конституцию поступило 65 поправок. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что поправки требуют «всестороннего изучения».

ВЦИОМ выяснил, что россияне положительно относятся к инициативам российского президента. Больше всего граждан интересуют изменения в социальном блоке: предлагается закрепить индексацию пенсий и пособий.