Путин допустил возможность национализации для сохранения занятости

https://static.news.ru/photo/04c9a058-9219-11eb-80d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин допустил, что государство может в отдельных случаях пользоваться инструментом национализации. Об этом он заявил в ходе церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Он добавил, что в этих случаях очевидна неэффективность работы управленцев, так как в финансировании со стороны государства недостатка нет, деньги выделяются регулярно и исправно.

Ранее Федерация независимых профсоюзов выступила с предложением создать механизм национализации предприятий, которые имеют первоочередную важность для экономики и обеспечения социальной стабильности.

Как сообщал NEWS.ru, Путин заявил, что российские власти поддержат бизнес, который трудоустроит людей, потерявших работу в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.