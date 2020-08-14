Путешественники назвали самый безопасный транспорт в пандемию

https://static.news.ru/photo/882cd25a-de12-11ea-a69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом OneTwoTrip, рассказали, какой транспорт для путешествий кажется им наиболее безопасным в период пандемии коронавирусной инфекции.

Сотрудники компании провели исследование среди 1,3 тысячи пользователей и выяснили, что 29% опрошенных максимально защищёнными чувствуют себя в самолёте. Вероятно, это объясняется тем, что две трети респондентов полагают, что салон лайнера дезинфицировать легче, чем вагон поезда.

Во время пандемии коронавируса и аэропорт, и вокзал кажутся одинаковыми по уровню безопасности для 40% респондентов. При этом 30% указали, что в воздушных гаванях лучше соблюдаются специальные меры, и столько же более комфортно себя чувствуют на железнодорожных станциях.

Примерно 44% туристов считают ношение защитной маски в путешествии обязательным. Около 33% полагают, что можно обойтись и без неё, а остальным — всё равно, передаёт РИА Новости.

При этом 70% путешествующих поездом отметили, что находятся в маске на протяжении всей поездки, каждый пятый не соблюдает масочный режим. Перчатки надевают 53% пассажиров, 37% не видят в этом необходимости. Каждый десятый ориентируется на число людей вокруг: чем их больше, тем охотнее люди пользуются средствами защиты.

С необходимостью соблюдения социальной изоляции согласны 77% пользователей. Они сказали, что во время поездок стараются избегать общения с посторонними людьми.

Ранее директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что самый высокий риск заразиться коронавирусом появляется в транспорте, в котором наблюдается максимальная «скученность» людей. По его словам, метро может быть относительно безопасным транспортом благодаря системам тепловизоров и фильтрации воздуха. Наиболее безопасным он назвал личный транспорт. Также Викулов посоветовал предпочесть такси автобусу. При этом он отметил, что общественный транспорт обрабатывается специальными антибактериальными средствами внутри и снаружи, писал NEWS.ru.