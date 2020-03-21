Самый высокий риск заразиться коронавирусом появляется в транспорте, в котором наблюдается максимальная «скученность» людей.
Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, метро может быть относительно безопасным транспортом благодаря системам тепловизоров и фильтрации воздуха.
Самый безопасный — это личный транспорт, — поделился он.
Также Викулов посоветовал предпочесть такси автобусу. При этом он отметил, что общественный транспорт обрабатывается специальными антибактериальными средствами внутри и снаружи,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Московский метрополитен не будет закрываться в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
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