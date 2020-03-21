https://static.news.ru/photo/1a913df0-6c50-11ea-8657-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Самый высокий риск заразиться коронавирусом появляется в транспорте, в котором наблюдается максимальная «скученность» людей.

Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, метро может быть относительно безопасным транспортом благодаря системам тепловизоров и фильтрации воздуха.

Самый безопасный — это личный транспорт, — поделился он.

Также Викулов посоветовал предпочесть такси автобусу. При этом он отметил, что общественный транспорт обрабатывается специальными антибактериальными средствами внутри и снаружи, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Московский метрополитен не будет закрываться в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.