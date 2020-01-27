https://static.news.ru/photo/a198bf6a-40f6-11ea-96df-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победу во Второй мировой войне необходимо отразить в новой версии Конституции РФ, считает сенатор Алексей Пушков.

По его словам, текущая преамбула позволяет включить в неё такие основополагающие моменты национального и исторического бытия страны.

В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства, — сказал он.

Пушков уточнил, что в той или иной форме отметил бы в Основном законе государства статус державы-победительницы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения о форме голосования по предложенным президентом РФ поправкам в Конституцию ещё не приняты.