Победу во Второй мировой войне необходимо отразить в новой версии Конституции РФ, считает сенатор Алексей Пушков.
По его словам, текущая преамбула позволяет включить в неё такие основополагающие моменты национального и исторического бытия страны.
В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства, — сказал он.
Пушков уточнил, что в той или иной форме отметил бы в Основном законе государства статус державы-победительницы,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения о форме голосования по предложенным президентом РФ поправкам в Конституцию ещё не приняты.
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