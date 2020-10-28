Психолог: в России сократилось число поспешных и импульсивных браков

https://static.news.ru/photo/817ddf8e-1914-11eb-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в последнее время стали реже импульсивно вступать в брак по любви с первого взгляда, считает семейный психолог-консультант Наталья Панфилова.

Люди по-прежнему стремятся в официальный брак, но не торопятся так быстро регистрировать свои отношения, как это было 50 лет назад. От начала романтических отношений до заключения официального брака сейчас проходит в среднем 2-3 года, — рассказала специалист «Ридусу».

Она также добавила, что средний возраст вступления в брак поднялся до 30 лет. И ситуации, когда женщины выходят замуж после 30 лет, перестают быть чем-то редким и необычным.

Сейчас молодёжь не торопится вступать в брак, потому что они довольно долго учатся, делают карьеру. Второе, третье образование, курсы. Кто-то уезжает на стажировку в другую страну. Многие откладывают создание семьи, потому что планируют переезд за границу. Это общемировая тенденция, не только в России, — поделилась Панфилова.

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