Психолог рассказала, как выбрать детям подарки на Новый год

Перед выбором подарка на Новый год стоит понаблюдать за интересами и желаниями ребёнка, посоветовала психолог, специалист по детско-родительским отношениям, мама пятерых детей Карина Рихтере. Она порекомендовала заранее предупредить детей, что Дед Мороз едва ли подарит им последний iPhone, пишет «Радио 1».

Мы наблюдаем за интересами и пожеланиями детей и заранее обсуждаем, что, например, за 13 iPhone — это не к Деду Морозу. Важен не столько подарок, сколько состояние родителей, их желание проводить вместе время, делать это время особенным — это то, что в итоге останется в памяти, — пояснила Рихтере.

Она подчеркнула, что у родителей не всегда есть возможность удовлетворять все желания ребёнка. Психолог убеждена, что это скорее хорошо, нежели плохо, так как у детей должна быть мечта.

Ребёнок должен уметь хотеть, мечтать и к чему-то стремиться. И эта мечта может стать тем двигателем, за счёт чего он постарается больше поучиться, подумает, как накопить денежку или на чём-то сэкономить, где подзаработать, — резюмировала Рихтере.

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