Психолог рассказала, как помочь ребёнку пережить развод родителей Психолог Дугенцова: детям нужно объяснить, что в разводе родителей нет их вины

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Развод родителей — это всегда тяжелый период для ребёнка, который остаётся с ним на всю жизнь, однако травмирующий опыт можно минимизировать, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, стоит пояснить кратко причину расставания, так как дети часто берут «вину на себя» за разлад в семье.

Стоит сообщить о разводе тогда, когда этот факт уже происходит, а не во время очередной ссоры с партнером. Обсудить ситуацию необходимо в спокойной, домашней обстановке. Причем желательно пояснить кратко причину расставания, так как дети часто берут «вину на себя» за разлад в семье. Важно принять и понять чувства и эмоции ребёнка. Ни в коем случае нельзя говорить фразы по типу «успокойся», «возьми себя в руки», «перестань плакать, все хорошо». Необходимо дать возможность маленькому человеку выразить и высказать все, что у него на душе, — сказала Дугенцова.

Психолог посоветовала избегать резких перемен в жизни сразу после развода. Например, по ее словам, не стоит переводить ребёнка в другое учебное заведение или переезжать, так как это может еще больше травмировать его психику.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что ребенок должен иметь право выбора, с кем из родителей остаться при их разводе. Она отметила, что дети в десятилетнем возрасте вполне осознают происходящее, при этом многие привязаны к одному родителю больше, чем к другому.