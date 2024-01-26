Волынец оценила идею не спрашивать мнение ребенка при разводе родителей Омбудсмен Волынец: нельзя лишать ребенка права выбора при разводе родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец

Ребенок должен иметь право выбора, с кем из родителей остаться при их разводе, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. В беседе с НСН она отметила, что дети в десятилетнем возрасте вполне осознают происходящее, при этом многие привязаны к одному родителю больше, чем к другому.

Волынец выразила несогласие с депутатами Госдумы, которые внесли законопроект, уточняющий понятие «интересы ребенка» в Семейном кодексе. Авторы инициативы предложили исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет, в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях.

Все-таки возраст 10 лет — это когда ребенок уже осознанный. Против его воли заставлять его жить с одним из родителей — это не совсем правильно. Ребенок тоже человек, он имеет право решать, — подчеркнула омбудсмен.

Также она призвала ввести ответственность для родителей, которые при разводе «разрушают психику» ребенка своими манипуляциями, стремясь настроить его против второго родителя. По словам уполномоченной, выяснить, настраивают ли ребенка, можно с помощью психолого-педагогической экспертизы. Как считает омбудсмен, эта мера поможет детям после развода родителей.

Ранее группа депутатов во главе с Дмитрием Кузнецовым из фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие «интересы ребенка». Как отметили авторы документа, интересы ребенка заключаются в создании ему условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.