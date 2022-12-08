Психолог объяснила, как раскрыть правду ребенку о существовании Деда Мороза Психолог Лысакова посоветовала говорить ребенку правду о существовании Деда Мороза

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В возрасте 6-8 лет у ребенка могут возникнуть сомнения насчет существования Деда Мороза, так как именно в этом возрасте он начинает строить логические цепочки и изучить окружающий его мир, рассказала «Радио 1» психолог Анастасия Лысакова. Родителям при разговоре с детьми на этот счет важно говорить в позитивном ключе. При этом эксперт уточнила, что ребенку важно говорить правду, так как он рано или поздно узнает ее.

Нужно говорить правду, потому что ребенок с ней все равно столкнется. Главное, говорите в позитивном ключе. Ведь, мы взрослые, тоже верим в чудо, и понимаем, что чудо для нас — это когда сбываются мечты, когда неожиданным образом происходит что-то приятное, — посоветовала Лысакова.

Психолог уточнила, что если ребенок задаст вопрос о существовании Деда Мороза в неспокойной атмосфере, то разговор об этом стоит перенести, однако важно, чтобы он состоялся. Эксперт также уточнила, что в ходе него родителям важно подобрать такие слова, которые бы не травмировали чадо. При этом если ребенок еще верит в чудо и с нетерпением ждет встречи с Дедом Морозом, то нужно дать ему возможность подольше побыть в неведении.

Психолог Станислав Самбурский ранее посоветовал родителям не разрушать веру детей в Деда Мороза. По его словам, вера в сказочные истории является важным этапом взросления и отражает динамику развития ребенка, а также стимулирует его фантазию и творческие способности. Эксперт добавил, что со временем ребенок самостоятельно поймет правду о Деде Морозе. При этом он уточнил, что замедлять этот процесс, уверяя детей в существовании сказочных персонажей, также не следует.